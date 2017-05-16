Все новости

16.05.17 / 02:31 Новости / Россия и мир

СМИ: Трамп сообщил Лаврову секретную информацию об ИГ

Однако «партнер» США в ИГ не давал разрешения на ее раскрытие

Фото: МИД России

Фото: МИД России

Президент США Дональд Трамп раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию о террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которая была предназначена исключительно для внутреннего пользования правительством США. Об этом накануне пишет газета The Washington Post.

По данным издания, информация, раскрытая американским лидером, была предоставлена в рамках соглашения по обмену разведданными. Однако «партнер» США, близкий к внутренней деятельности ИГ, не давал разрешения на раскрытие этих сведений, и теперь это угрожает их сотрудничеству.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент не разглашал секретные сведения российскому министру. Он отметил, что во время их встречи обсуждались «угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними», но не источники информации. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер также заявил, что на встрече не обсуждались источники и методы разведки. Напомним, встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова состоялась на прошлой неделе в Белом доме.

По материалам: washingtonpost.com
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.