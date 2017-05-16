СМИ: Трамп сообщил Лаврову секретную информацию об ИГ

Президент США Дональд Трамп раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию о террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которая была предназначена исключительно для внутреннего пользования правительством США. Об этом накануне пишет газета The Washington Post.
По данным издания, информация, раскрытая американским лидером, была предоставлена в рамках соглашения по обмену разведданными. Однако «партнер» США, близкий к внутренней деятельности ИГ, не давал разрешения на раскрытие этих сведений, и теперь это угрожает их сотрудничеству.
В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент не разглашал секретные сведения российскому министру. Он отметил, что во время их встречи обсуждались «угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними», но не источники информации. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер также заявил, что на встрече не обсуждались источники и методы разведки. Напомним, встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова состоялась на прошлой неделе в Белом доме.
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