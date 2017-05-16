Все новости

16.05.17 / 05:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Судно «Иван Хурс» спустят на воду в Петербурге

Его техническая готовность составляет более 80%

Фото: rostov.press

Фото: rostov.press

Корабль-разведчик проекта 18280 «Иван Хурс» торжественно спустят на воду в Петербурге в канун дня Балтийского флота, 16 мая. Об этом сообщили на предприятии «Северная верфь», на котором строится судно, во вторник.

В организации отметили, что судно спускается на воду, когда его техническая готовность составляет более 80%. Ожидается, что швартовые испытания корабля начнутся в конце мая.

До конца 2017 года судно «Иван Хурс» передадут заказчику, оно войдет в состав Черноморского флота России. Добавим, строительство «Иван Хурс» ведется с 2013 года. Это второй корабль проекта 18280, его цель — обеспечивать Военно-морскому флоту связь, управление и ведение разведки. Первый корабль этой модели – судно «Юрий Иванов» — было передано флоту в конце 2014 года.

По материалам: interfax.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,113 seconds.