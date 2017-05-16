Судно «Иван Хурс» спустят на воду в Петербурге Его техническая готовность составляет более 80%

Корабль-разведчик проекта 18280 «Иван Хурс» торжественно спустят на воду в Петербурге в канун дня Балтийского флота, 16 мая. Об этом сообщили на предприятии «Северная верфь», на котором строится судно, во вторник.

В организации отметили, что судно спускается на воду, когда его техническая готовность составляет более 80%. Ожидается, что швартовые испытания корабля начнутся в конце мая.

До конца 2017 года судно «Иван Хурс» передадут заказчику, оно войдет в состав Черноморского флота России. Добавим, строительство «Иван Хурс» ведется с 2013 года. Это второй корабль проекта 18280, его цель — обеспечивать Военно-морскому флоту связь, управление и ведение разведки. Первый корабль этой модели – судно «Юрий Иванов» — было передано флоту в конце 2014 года.