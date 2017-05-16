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16.05.17 / 01:52 Новости / Россия и мир

«Лаборатория Касперского»: Вирус WannaCry могли создать хакеры из КНДР

Те, что якобы атаковали ЦБ Бангладеш в прошлом году

хакер кибербезопасность кибератакаВирус WannaCry могли создать северокорейские хакеры из группировки Lazarus. Такое предположение накануне высказал главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

Речь идет о хакерах, которых подозревают в организации атаки на Центробанк Бангладеш и кражи из него $81 млн в прошлом году. Также группировка якобы атаковала кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что атака происходила через «известную уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010». Глобальная кибератака с помощью вируса-вымогателя WannaCry началась в пятницу, 12 мая. Она затронула более 150 государств. По некоторым данным, в результате хакерам удалось получить $42 тыс.

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