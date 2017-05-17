В Смольном пообещали выбрать название стадиона на Крестовском после соцопроса «Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова»»

Название стадиона на Крестовском острове в Петербурге выберут по результатам социологического опроса. Об этом в среду заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

«Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», — добавил вице-губернатор. Отметим, на время соревнований Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион будут называть «Санкт-Петербург Арена», как того требует FIFA.

О том, что название для него могут выбрать жители города, в 2009 году заявляла губернатор Валентина Матвиенко. Год назад Смольный провел соцопрос. Большинство респондентов высказались за предложение назвать стадион «Петербург Арена». На втором месте было название по имени острова – «Крестовский». Топонимическая комиссия тогда выбрала второй вариант, однако оговорила, что окончательное решение примет губернатор. Отметим, часто стадион называют «Зенит-ареной», так как именно этот клуб получит его после чемпионата мира. Однако в самом «Зените» от этого названия отказываются.