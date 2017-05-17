Песков: Кремль не будет вмешиваться в реновацию в Москве «Это городские дела»

Кремль не на намерен вмешиваться в проект реновации в Москве. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий песков.

«Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», — сказал Песков.

Напомним, в апреле текущего года мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин анонсировали программу сноса аварийного жилья, его расселения и строительства нового. В воскресенье в Москве прошел митинг против реновации. Организаторы сообщили, что акцию посетили 20 тыс. человек, а в МВД заявили о 8 тыс. митингующих. Собянин пообещал, что мнение жителей города будет учтено властями.