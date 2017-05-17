В Москве приняли закон о дополнительных гарантиях для участвующих в программе реновации граждан В первом и окончательном чтении

Мосгордума в первом и окончательном чтении приняла закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве». Заседание городского парламента состоялось в среду.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в ходе заседания сказала, что закон дает дополнительные гарантии участникам программы реновации жильцов. Она отметила, что в программу включены «не только пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения», но и другие дома с похожими характеристиками, жители которых хотят переселения.

Столичный закон, по словам председателя Москомархитектуры, вступит в силу после принятия аналогичного закона на федеральном уровне. В московском законе, в частности, сказано, что дом может быть включен в программу реновации только с согласия жильцов и собственников.

Документом предусматривается, что жильцы сносимых в рамках программы реновации зданий смогут получить равнозначные квартиры в домах-новостройках. Отмечается, что предоставленные квартиры будут предоставляться бесплатно и в собственность. Также там будет улучшенная отделка.

Напомним, накануне свои предложения по программе реновации внесла в Мосгордуму уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она выразила надежду на то, что депутаты прислушаются к ее мнению.

В минувшее воскресенье в Москве прошел митинг противников программы реновации. По данным организаторов, на нем присутствовали 20 тыс. человек, по данным МВД — 10 тыс. человек.