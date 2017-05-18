«Абсолют банк»: не все валютные ипотечники готовы идти на честный диалог «Это шантаж»

Не все из тех, кто вчера назвался валютными ипотечниками «Аболют банка» оказались на самом деле заемщиками нашего банка по факту. Об этом в четверг АБН сообщила начальник управления внешних коммуникаций «Абсолютбанка» Мария Ермакова.



«Банк как и раньше идет на решение сложных вопросов с теми, кто их хочет решать на самом деле, но ограниченное количество клиентов из числа валютных ипотечных заемщиков не хотят искать путь решения создавшейся проблемы вместе с Банком, требуя списания долга. При рассмотрении досье таких клиентов Банк неоднократно выявлял преднамеренное искажение фактов, связанных с представлением предмета ипотеки как единственного жилья для заемщика и членов его семьи», — рассказала Ермакова.

Пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщков Юлия Ермакова сообщила АБН, что голодовка, объявленная накануне, продолжается. Из четырех человек в ней продолжают участвовать трое. Они провели ночь в отделении банка на Воронцовской улице в Москве.

Отметим, падение рубля создало множество проблем для россиян, взявших кредиты и ипотеку в валюте. В результате граждане организовали инициативную группу и стали регулярно проводить различные акции. Также они провели несколько всероссийских съездов валютных ипотечников.