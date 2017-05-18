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18.05.17 / 13:15 Новости / Петербург и Ленобласть

«Абсолют банк»: не все валютные ипотечники готовы идти на честный диалог

«Это шантаж»

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Не все из тех, кто вчера назвался валютными ипотечниками «Аболют банка» оказались на самом деле заемщиками нашего банка по факту. Об этом в четверг АБН сообщила начальник управления внешних коммуникаций «Абсолютбанка» Мария Ермакова.

«Банк как и раньше идет на решение сложных вопросов с теми, кто их хочет решать на самом деле, но ограниченное количество клиентов из числа валютных ипотечных заемщиков не хотят искать путь решения создавшейся проблемы вместе с Банком, требуя списания долга. При рассмотрении досье таких клиентов Банк неоднократно выявлял преднамеренное искажение фактов, связанных с представлением предмета ипотеки как единственного жилья для заемщика и членов его семьи», — рассказала Ермакова.

Пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщков Юлия Ермакова сообщила АБН, что голодовка, объявленная накануне, продолжается. Из четырех человек в ней продолжают участвовать трое. Они провели ночь в отделении банка на Воронцовской улице в Москве.

Отметим, падение рубля создало множество проблем для россиян, взявших кредиты и ипотеку в валюте. В результате граждане организовали инициативную группу и стали регулярно проводить различные акции. Также они провели несколько всероссийских съездов валютных ипотечников.

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