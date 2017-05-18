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18.05.17 / 13:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Ленобласти в 2017 году ввели около 1 млн кв. м жилья

План на год выполнили почти на 50%

Ленобласть ввод жильяВ Ленинградской области в этом году в эксплуатацию ввели порядка 1 млн кв. м жилья. Об этом в правительстве региона сообщили в четверг.

Годовой план по вводу жилья строительные компании выполнили почти на 50%. Как сообщили региональные чиновники, правительство существенно сократило количество выданных разрешений на строительство зданий. В этом году власти области выдали разрешений на 92 тыс. кв м в I квартале, в то время как за первые три месяца прошлого года – 624 тыс. кв м. По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, в этом году власти сосредоточились на профилактике и предотвращении нарушений, а не на взыскание штрафов.

Напомним, плановый показатель на этот год составляет более 2 млн кв. м жилой недвижимости. Строительство ведется на 631 площадке. В прошлом году за I квартал строительные компании сдали в эксплуатацию 235 тыс. кв м.

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