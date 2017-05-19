Все новости

19.05.17 / 11:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк не ожидает ускорения годовой инфляции

Однако отдельные продукты могут сильно подорожать

Фото АБН

Фото АБН

Центральный банк России не ожидает ускорения годовой инфляции. Об этом говорится в комментарии ЦБ о динамике потребительских цен, опубликованном в пятницу.

ЦБ напомнил о том, что «произошло ожидаемое небольшое повышение продовольственной инфляции, связанное с исчерпанием накопленных запасов плодоовощной продукции». Рост потребительских цен в апреле ускорился, отметили в регуляторе.

Сообщается, что в ближайшее время могут вырасти цены на плодоовощную продукцию. Это может «негативно отразиться на инфляционных ожиданиях», говорится в комментарии.

Напомним, по данным Росстата, в апреле инфляция замедлилась до 4,1 процента. За четвертый месяц 2017 года цены выросли на 0,3 процента.  За прошлый год потребительские цены в стране выросли на 5,4%. Таким образом, 2016 год страна завершила с минимальным уровнем инфляции за всю историю современной России.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,123 seconds.