Центробанк не ожидает ускорения годовой инфляции Однако отдельные продукты могут сильно подорожать

Центральный банк России не ожидает ускорения годовой инфляции. Об этом говорится в комментарии ЦБ о динамике потребительских цен, опубликованном в пятницу.

ЦБ напомнил о том, что «произошло ожидаемое небольшое повышение продовольственной инфляции, связанное с исчерпанием накопленных запасов плодоовощной продукции». Рост потребительских цен в апреле ускорился, отметили в регуляторе.

Сообщается, что в ближайшее время могут вырасти цены на плодоовощную продукцию. Это может «негативно отразиться на инфляционных ожиданиях», говорится в комментарии.

Напомним, по данным Росстата, в апреле инфляция замедлилась до 4,1 процента. За четвертый месяц 2017 года цены выросли на 0,3 процента. За прошлый год потребительские цены в стране выросли на 5,4%. Таким образом, 2016 год страна завершила с минимальным уровнем инфляции за всю историю современной России.