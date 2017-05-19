Все новости

19.05.17 / 22:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев представил Путину план развития российской экономики до 2025 года

Ожидается, что темпы роста будут выше среднемировых

МедведевПремьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину план  развития экономики страны на ближайшие восемь лет. Об этом сообщили в пятницу в администрации главы государства.

Так, ожидается, что к 2020 году темпы роста экономики России выйдут на уровень среднемировых показателей. По словам премьер-министра, это позволит российской экономике, в частности, решать основные социальные задачи.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что план включает «много различных предложений». Добавим, план развития российской экономики до 2025 года был подготовлен по поручению главы государства в ходе послания Федеральному собранию. Ранее группа специалистов во главе с бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным представила прогноз роста ВВП России. Так, при проведении реформ, рост ВВП может составить 2-2,5% ежегодно в среднесрочной перспективе.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.