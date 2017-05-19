Медведев представил Путину план развития российской экономики до 2025 года Ожидается, что темпы роста будут выше среднемировых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину план развития экономики страны на ближайшие восемь лет. Об этом сообщили в пятницу в администрации главы государства.

Так, ожидается, что к 2020 году темпы роста экономики России выйдут на уровень среднемировых показателей. По словам премьер-министра, это позволит российской экономике, в частности, решать основные социальные задачи.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что план включает «много различных предложений». Добавим, план развития российской экономики до 2025 года был подготовлен по поручению главы государства в ходе послания Федеральному собранию. Ранее группа специалистов во главе с бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным представила прогноз роста ВВП России. Так, при проведении реформ, рост ВВП может составить 2-2,5% ежегодно в среднесрочной перспективе.