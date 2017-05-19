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19.05.17 / 21:34 Новости / Россия и мир / Экономика

МВФ: России нужна пенсионная реформа

Необходимо увеличить возраст выхода на пенсию

пенсия пенсионное удостоверение kommersant.ruВ России необходимо провести пенсионную реформу. Такие рекомендации следуют из заключительного заявления Международного валютного фонда (МВФ), обнародованного в пятницу.

Так, в МВФ порекомендовали увеличить возраст выхода на пенсию. В организации уточнили, что это необходимо для того, чтобы «смягчить отрицательные демографические тенденции», влияющие на российский рынок труда.

Ранее в пятницу МВФ сохранил прогноз по росту ВВП для России на уровне 1,4%. По словам представителей организации, это связано с повышением цен на нефть и финансовых условий. Добавим, весной прошлого года министерство финансов России предложило увеличить пенсионный возраст мужчин и женщин до 65 лет. В настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55.

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