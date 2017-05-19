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19.05.17 / 10:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Здание Витебского вокзала в Петербурге закрыли из-за юрфорума

Попасть в здание можно только с улицы Введенского канала, центральных вход закрыт

Витебский вокзалЗдание Витебского вокзала в Петербурге закрыли из-за проведения мероприятия в рамках Петербургского международного юридического форума. Согласно программе форума, финальный гала-ужин состоится в пятницу.

Его начало запланировано на 20:00, окончание – на 23:30. В настоящий момент на вокзал можно попасть со стороны улицы Введенского канала и Винокурцевского проезда. Центральный вход на вокзал закрыт. Его откроют в 8 часов утра в субботу, сообщили корреспонденту АБН.

Напомним, накануне из-за мероприятий Юридического форума в Петербурге перекрыли улицу Рубинштейна. На ней проходили концерты в рамках фестиваля Legal Street. Пройти на улицу можно было по бейджам участников форума.

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