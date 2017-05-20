Минтруд и Сбербанк запустят пилотный проект по электронным трудовым книжкам Такой переход будет способствовать легализации труда

Минтруд России и Сбербанк собираются опробовать введение электронных трудовых книжек. Об этом накануне сообщил глава ведомства Максим Топилин.

По его мнению, использование электронных документов будет способствовать легализации труда и снизит издержки работодателей. Глава Минтруда также отметил, что при разработке проекта необходимо учитывать не только технологический аспект, но и правовой.

Напомним, ранее Минтруд сообщил о готовности рассмотреть вариант перехода россиян на электронные трудовые книжки. Тогда в ведомстве подчеркнули, что в таком случае необходимо будет учитывать позиции не только работодателей, но и служащих. Речь идет, в частности, о защите их трудовых прав. Так Минтруд ответил на слова руководителя Сбербанка Германа Грефа о том, что существующая система трудовых книжек в России «неудобна» для всех сторон.