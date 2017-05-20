Все новости

20.05.17 / 23:04 Новости / Россия и мир

Рогозин: В России создадут интеллектуальное оружие

Страна откажется от модернизации старого вооружения

Дмитрий РогозинВ России разработают интеллектуальное оружие, завершат создание новых роботов и беспилотников, и обновят космическое вооружение. Об этом в субботу сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, по его словам, интеллектуальное оружие будет включать автоматическую систему связи и разведки. Вице-премьер добавил, что Россия намерена отказаться от модернизации старого вооружения.

Однако Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Россия – «абсолютно мирная страна». И приоритет для властей при создании системы вооружений – сохранение безопасности границ своих и союзников. Отметим, о том, что Россия сделает акцент на создании интеллектуального оружия и автоматических систем вице-премьер заявил в рамках беседы о новой госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что программа, как ожидается, будет окончательно утверждена до конца 2017 года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,122 seconds.