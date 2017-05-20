Рогозин: В России создадут интеллектуальное оружие Страна откажется от модернизации старого вооружения

В России разработают интеллектуальное оружие, завершат создание новых роботов и беспилотников, и обновят космическое вооружение. Об этом в субботу сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, по его словам, интеллектуальное оружие будет включать автоматическую систему связи и разведки. Вице-премьер добавил, что Россия намерена отказаться от модернизации старого вооружения.

Однако Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Россия – «абсолютно мирная страна». И приоритет для властей при создании системы вооружений – сохранение безопасности границ своих и союзников. Отметим, о том, что Россия сделает акцент на создании интеллектуального оружия и автоматических систем вице-премьер заявил в рамках беседы о новой госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что программа, как ожидается, будет окончательно утверждена до конца 2017 года.