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21.05.17 / 03:49 Новости / Россия и мир

В «Единой России» назвали «шантажом» ответ Transparency Поклонской

«Представителям иностранных организаций нужно изучить законы РФ»

Владимир Васильев Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что ответ замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова на предложение депутата Натальи Поклонской о начале антикоррупционного расследования против компании, можно назвать «шантажом». Об этом он заявил в воскресенье.

По его словам, депутат по закону может инициировать расследование против организации, если видит в этом необходимость. Вице-спикер Госдумы добавил, что представителям иностранных организаций нужно изучить российское законодательство и отнестись к нему «с уважением», цитирует его агентство ТАСС.

Напомним, ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционные проверки Фонда борьбы с коррупцией и Transparency. На что Илья Шуманов ответил, что «придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». В свою очередь, в ФБК также прокомментировали инициативу Натальи Поклонской. Глава юридического отдела фонда Любовь Соболь сообщила, что организация «готова к любым проверкам».

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