В «Единой России» назвали «шантажом» ответ Transparency Поклонской

Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что ответ замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова на предложение депутата Натальи Поклонской о начале антикоррупционного расследования против компании, можно назвать «шантажом». Об этом он заявил в воскресенье.
По его словам, депутат по закону может инициировать расследование против организации, если видит в этом необходимость. Вице-спикер Госдумы добавил, что представителям иностранных организаций нужно изучить российское законодательство и отнестись к нему «с уважением», цитирует его агентство ТАСС.
Напомним, ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционные проверки Фонда борьбы с коррупцией и Transparency. На что Илья Шуманов ответил, что «придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». В свою очередь, в ФБК также прокомментировали инициативу Натальи Поклонской. Глава юридического отдела фонда Любовь Соболь сообщила, что организация «готова к любым проверкам».
112 SQL queries done. Page generation took 0,121 seconds.