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23.05.17 / 00:04 Новости / Политика / Россия и мир

Президент Филиппин Дутерте прибыл в Москву

Глава государства пробудет в России с 22 по 26 мая

президент филиппинПрезидент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в Москву с рабочим визитом. Самолет с политиком приземлился в аэропорту Внуково-2 накануне.

Дутерте пробудет в России до 26 мая. По информации филиппинского МИД, цель визита – укрепление двусторонних связей между Филиппинами и Россией. Филиппинский лидер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным 25 мая. В Кремле сообщили, что главы государств планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества во всех сферах жизни, а также подписать ряд документов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел рабочую встречу со своим филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной. На встрече Шойгу заявил о намерении подписать соглашение по сотрудничеству в области обороны после визита Дутерте в Москву. Сам Дутерте ранее также говорил о желании обсудить вопросы обороны и безопасности. Речь, в частности, идет о подписании соглашения о поставках вооружений из РФ.

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