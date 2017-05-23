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23.05.17 / 14:54 Новости / Петербург и Ленобласть

На время ПМЭФ петербуржцам запретят пользоваться 1,6 тыс. парковочных мест

У «Экспофорума», Центра аккредитации, «Пулково» и ТЦ

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ПМЭФНа время Петербургского международного экономического форума жителям города запретят пользоваться 1,6 тыс. парковочных мест. Об этом во вторник сообщили в дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Петербуржцам, которые не работают на форуме, нельзя будет парковаться у «Экспофорума» и Outlet Vollage «Пулково», где находится Центр аккредитации №1. Также на 300 мест закроют парковку у «Пулково», частично лишатся мест ТРЦ «Лето», гипермаркеты «Окей», «Карусель», «ОБИ», «Касторама» на Пулковском шоссе. Запретят остановки на выделенных для маршруток ПМЭФ парковках у станций метро «Московская» и «Проспект Ветеранов».

Ограничения введут с 31 мая по 4 июня. Основная площадка мероприятия – «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Некоторые мероприятия пройдут в манеже на Конногвардейском бульваре и на Дворцовой площади. На форум приедет президент России Владимир Путин.

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