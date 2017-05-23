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23.05.17 / 13:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Из санкционного списка исключили соль и морскую воду

Только предназначенную для фармацевтических производств

Фото АБН

Фото АБН

Из списка товаров, запрещенных для ввоза в страну, исключили соль и морскую воду, предназначенную для фармацевтических производств. Такие изменения во вторник утвердило своим постановлением правительство РФ.

Документ, датированный 20 мая, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно этому постановлению, в списке санкционных товаров пункт, запрещающий ввоз соли и морской воды, дополняется положением об исключении из этого перечня «товаров, предназначенных для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активны добавок при подтверждении целевого назначения ввозимого товара».

Порядок подтверждения целей, с которыми импортеры будут ввозить соль, предстоит разработать Минпромторгу. Документ вступает в силу с 23 мая.

Россия в 2014 году запретила импорт некоторых групп товаров из стран, которые ввели персональные и секторальные антироссийские санкции в ходе украинского кризиса. Позднее список продуктов, попавших под эмбарго несколько раз расширялся. Его действие продлено до 31 декабря 2017 года.

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