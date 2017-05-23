Жители Павловска пожаловались в администрацию президента на ГМЗ «Павловск» На некачественное содержание Павловского парка

Жительница Павловска Яна Шаталина пожаловалась в администрацию президента на государственный-музей заповедник «Павловск». Об этом она сообщила АБН во вторник.

В своем обращении Шаталина пожаловалась на некачественное содержание Павловского парка, разбитые дорожки, плохую работу охраны. Она рассказала, что павловчане хотят, чтобы увеличились часы бесплатного посещения парка утром и вечером, а также снизилась стоимость абонементов для местных жителей. Предлагается также сделать бесплатным вход для родителей с колясками, которые регулярно ходят на прогулку в парк.

Отметим, в прошедшее воскресенье в Павловске прошла серия одиночных пикетов. Участниками стали матери с маленькими детьми, которые пытаются добиться от администрации парка снижения стоимости абонемента на годовое посещение и увеличения часов бесплатного посещения парка.

Ранее с такими предложениями местные жители обратились к руководству ГМЗ «Павловск». Однако в музее-заповеднике им отказали.