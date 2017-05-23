Все новости

23.05.17 / 13:26 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Жители Павловска пожаловались в администрацию президента на ГМЗ «Павловск»

На некачественное содержание Павловского парка

павловскЖительница Павловска Яна Шаталина пожаловалась в администрацию президента на государственный-музей заповедник «Павловск». Об этом она сообщила АБН во вторник.

В своем обращении Шаталина пожаловалась на некачественное содержание Павловского парка, разбитые дорожки, плохую работу охраны. Она рассказала, что павловчане хотят, чтобы увеличились часы бесплатного посещения парка утром и вечером, а также снизилась стоимость абонементов для местных жителей. Предлагается также сделать бесплатным вход для родителей с колясками, которые регулярно ходят на прогулку в парк.

Отметим, в прошедшее воскресенье в Павловске прошла серия одиночных пикетов. Участниками стали матери с маленькими детьми, которые пытаются добиться от администрации парка снижения стоимости абонемента на годовое посещение и увеличения часов бесплатного посещения парка.

Ранее с такими предложениями местные жители обратились к руководству ГМЗ «Павловск». Однако в музее-заповеднике им отказали.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.