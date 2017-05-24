Петербургский парламент утвердил корректировки бюджета на 2017 год Дефицит запланирован в размере 69,8 млрд рублей

Законодательное Собрание Петербурга в третьем чтении приняло корректировки бюджета на 2017 год и на плановый период на 2018-2019 годы. Такое решение парламентарии приняли на заседании в среду, передает корреспондент АБН.

Согласно корректировкам, доходная часть бюджета на 2017 год составит 487,8 млрд рублей, расходная — около 557,7 млрд рублей. Дефицит в таком случае составит 69,8 млрд рублей.

Отметим, в этом году дефицит бюджета Петербурга планируется на рекордно высоком уровне. В прошлом году дефицит составлял 19,9 млрд рублей.