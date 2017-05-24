СМИ: Исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из Ливии

Вероятный исполнитель теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди приехал из Ливии за несколько дней до случившегося. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на его школьного приятеля.
По информации издания, спецслужбы и полиция проверяют, мог ли террорист проходить в это время обучение в лагере боевиков. По словам знакомого Салмана Абеди, его не было в Великобритании около трех недель.
Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй повысила уровень угрозы до «критического», что означает высокую вероятность нового теракта. Взрыв, унесший жизни 22 человек, произошел в Манчестере после выступления Арианы Гранде. Десятки человек находятся в медицинских учреждениях с ранениями. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).
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