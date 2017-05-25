Турция опровергла информацию о введении ограничений на импорт из РФ Власти напомнили о заключенных ранее соглашениях

Информация о введении Турцией ограничений на российский импорт не соответствует действительности. Соответствующее заявление распространило в четверг турецкое Министерство экономики.

«Несмотря на крайне позитивную атмосферу в политических и экономических отношениях между двумя странами и сделанные ими положительные шаги, часть СМИ публикует материалы о вводе ограничений на импорт сельхозпродукции из РФ, которые не соответствуют действительности», — говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что Турция продолжает придерживаться условий заключенных с Россией соглашений.

Напомним, накануне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Турция ввела ограничения на ввоз российского зерна. По информации издания, теперь на РФ должно приходиться лишь 20-25% лицензий на беспошлинный ввоз пшеницы в страну.

В середине марта турецкие власти отменили беспошлинный ввоз сельхозпродукции из России. Пошлина на ввоз пшеницы и кукурузы составила 130%. Также были введены пошлины на ввоз риса (45%), шрота подсолнечника (13,5%), бобовых (9,7%) и подсолнечного масла (в среднем порядка 36%).