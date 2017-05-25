Все новости

25.05.17 / 10:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Турция опровергла информацию о введении ограничений на импорт из РФ

Власти напомнили о заключенных ранее соглашениях

пшеница-сельское-хозяйство-assalam.ru_Информация о введении Турцией ограничений на российский импорт не соответствует действительности. Соответствующее заявление распространило в четверг турецкое Министерство экономики. 

«Несмотря на крайне позитивную атмосферу в политических и экономических отношениях между двумя странами и сделанные ими положительные шаги, часть СМИ публикует материалы о вводе ограничений на импорт сельхозпродукции из РФ, которые не соответствуют действительности», — говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что Турция продолжает придерживаться условий заключенных с Россией соглашений.

Напомним, накануне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Турция ввела ограничения на ввоз российского зерна. По информации издания, теперь на РФ должно приходиться лишь 20-25% лицензий на беспошлинный ввоз пшеницы в страну.

В середине марта турецкие власти отменили беспошлинный ввоз сельхозпродукции из России. Пошлина на ввоз пшеницы и кукурузы составила 130%. Также были введены пошлины на ввоз риса (45%), шрота подсолнечника (13,5%), бобовых (9,7%) и подсолнечного масла (в среднем порядка 36%).

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.