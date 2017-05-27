В Москве полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчика По словам полицейских, мальчик занимался попрошайничеством

Сотрудники полиции столицы задержали 9-летнего мальчика, который в районе Арбата читал вслух отрывки из «Гамлета». О задержании накануне сообщили в ГУВД Москвы.

По информации полицейских, ребенок находился на улице один и подходил к водителям машин и прохожим. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали родителей для выяснения обстоятельств дела.

Между тем отец ребенка заявил, что мачеха мальчика сидела недалеко от него, когда он читал стихи. По словам отца, речь не может идти о попрошайничестве, так как ребенок занимается театральной деятельностью и на улице читал стихи вслух. Отметим, отцу ребенка грозит административная статья за оскорбление полиции, мачехе – статья за сопротивление сотрудникам органов.

Днем ранее полиция Москвы завела дело о хулиганстве после обстрела легкового автомобиля на Киевском шоссе. Инцидент произошел 22 мая. Тогда неизвестный на иномарке беспричинно произвел несколько выстрелов по автомобилю пострадавшей, после чего скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).