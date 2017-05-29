Петербургский штаб Навального подал заявку на проведение митинга 12 июня На четырех площадках

Штаб политика Алексея Навального в Петербурге подал заявку на проведение антикоррупционного митинга 12 июня. Об этом в понедельник АБН сообщила координатор петербургского штаба Полина Костылева.

Штаб подал две заявки на Марсово поле – большое поле на 15 тыс. человек и отдельно расположенный там гайд-парк. Еще два заявленных места – площадь перед Финляндским вокзалом и Пионерскую площадь у ТЮЗа.

Отметим, ранее в понедельник Навальный сообщил о том, что подал заявку на проведение акции 12 июня в Москве. Ее планируется провести с двух до пяти часов дня от площади Тверской заставы до Охотного ряда. Цель мероприятие – выступление за расследование фактов коррупции среди высших должностных лиц России.