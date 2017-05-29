Все новости

29.05.17 / 15:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский штаб Навального подал заявку на проведение митинга 12 июня

На четырех площадках

навальный ф2Штаб политика Алексея Навального в Петербурге подал заявку на проведение антикоррупционного митинга 12 июня. Об этом в понедельник АБН сообщила координатор петербургского штаба Полина Костылева.

Штаб подал две заявки на Марсово поле – большое поле на 15 тыс. человек и отдельно расположенный там гайд-парк. Еще два заявленных места – площадь перед Финляндским вокзалом и Пионерскую площадь у ТЮЗа.

Отметим, ранее в понедельник Навальный сообщил о том, что подал заявку на проведение акции 12 июня в Москве. Ее планируется провести с двух до пяти часов дня от площади Тверской заставы до Охотного ряда. Цель мероприятие – выступление за расследование фактов коррупции среди высших должностных лиц России.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,121 seconds.