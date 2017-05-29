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29.05.17 / 09:34 Новости / Общество / Россия и мир

Навальный подал заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня

В Москве

навальный Оппозиционер Алексей Навальный подал заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня. Об этом он сообщил в понедельник.

Навальный подал заявку в мэрию Москвы. Акцию планируют провести с 14:00 до 17:00, шествие пройдет от площади Тверской заставы до Охотного ряда.

Напомним, 26 марта в России прошли массовые митинги против коррупции. Поводом стал фильм о «тайной империи Медведева» от Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным. В конце марта на акции в Москве задержали более 1 тыс. человек, возбудили пять уголовных дел, по двум из них подсудимые уже получили реальные сроки.

С 17 июня в Москве проходят матчи Кубка конфедераций. Из-за этого с 1 июня по 12 июля в городе вступают в силу новые правила безопасности. В частности, проводить акции можно только по согласованию с властями, а количество участников может быть ограничено.

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