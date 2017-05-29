Навальный подал заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня В Москве

Оппозиционер Алексей Навальный подал заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня. Об этом он сообщил в понедельник.

Навальный подал заявку в мэрию Москвы. Акцию планируют провести с 14:00 до 17:00, шествие пройдет от площади Тверской заставы до Охотного ряда.

Напомним, 26 марта в России прошли массовые митинги против коррупции. Поводом стал фильм о «тайной империи Медведева» от Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным. В конце марта на акции в Москве задержали более 1 тыс. человек, возбудили пять уголовных дел, по двум из них подсудимые уже получили реальные сроки.

С 17 июня в Москве проходят матчи Кубка конфедераций. Из-за этого с 1 июня по 12 июля в городе вступают в силу новые правила безопасности. В частности, проводить акции можно только по согласованию с властями, а количество участников может быть ограничено.