Все новости

30.05.17 / 01:19 Новости / Общество / Россия и мир

В метро Петербурга начнет работать Wi-Fi

На четвертой ветке метро

Метро Петербург Wi-Fi

Фото АБН

В петербургском метрополитене 30 мая подключат сеть Wi-Fi. Об этом накануне сообщили в городской администрации.

Беспроводной интернет будет доступен пассажирам четвертой ветки метро. В Смольном отметили, что в каждом вагоне смогут действовать до 200 подключений одновременно. Скорость интернета во всех 28 поездах ветки будет достигать 200 Мбит/с.

Запуском Wi-Fi в петербургском метрополитене занимается оператор «МаксимаТелеком». Эта же компания обеспечила аналогичную связь в метро Москвы.

До этого сроки запуска Wi-Fi в метрополитене северной столицы откладывали дважды – ранее интернет обещали запустить в феврале и марте. Отметим, полноценная работа Wi-Fi в метро города должна начаться к концу 2017 года.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,122 seconds.