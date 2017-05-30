В метро Петербурга начнет работать Wi-Fi На четвертой ветке метро

В петербургском метрополитене 30 мая подключат сеть Wi-Fi. Об этом накануне сообщили в городской администрации.

Беспроводной интернет будет доступен пассажирам четвертой ветки метро. В Смольном отметили, что в каждом вагоне смогут действовать до 200 подключений одновременно. Скорость интернета во всех 28 поездах ветки будет достигать 200 Мбит/с.

Запуском Wi-Fi в петербургском метрополитене занимается оператор «МаксимаТелеком». Эта же компания обеспечила аналогичную связь в метро Москвы.

До этого сроки запуска Wi-Fi в метрополитене северной столицы откладывали дважды – ранее интернет обещали запустить в феврале и марте. Отметим, полноценная работа Wi-Fi в метро города должна начаться к концу 2017 года.