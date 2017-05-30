Набиуллина перечислила основные вызовы российской экономике Глава ЦБ рассказала, с чем придется столкнуться в ближайшие 5-10 лет

Российской экономике в ближайшие 5-10 лет придется столкнуться с рядом новых проблем. Они будут носить как внешний, так и внутренний характер, рассказала журналу ПМЭФ, подготовленному Росконгрессом, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Замедление глобального экономического роста во всем мире станет одним из самых важных факторов влияния и на российскую экономику. Кроме того, глава ЦБ предрекла конец «сырьевого суперцикла». По ее словам, спрос на традиционные товары российского экспорта на внешних рынках сокращается, и предпосылок для его роста не наблюдается. К этим двум факторам добавится и волатильность на финансовых рынках.

«Необходимо искать новые экспортные ниши на мировых рынках и в мировых цепочках добавленной стоимости», — отметила Набиуллина.

В качестве внутренних проблем, с которыми предстоит столкнуться российской экономике, она выделила ограниченный потенциал роста. Все имеющиеся ресурсы и мощности используются, загрузка предприятия находится на историческом максимуме, рассказала глава Центробанка. Поэтому необходимо повышать эффективность работы компаний, снижать издержки и повышать качество управления, подчеркнула Набиуллина.

Центробанк со своей стороны намерен очищать финансовый рынок от слабых игроков и внедрять новые цифровые технологии и снимать избыточные барьеры для бизнеса. Помочь в этом, по мнению главы ЦБ, должны новые технологии.

Вопросы, затронутые Эльвирой Набиуллиной, будут в числе главных тем Петербургского международного экономического форума. Он пройдет с 1 по 3 июня на площадке. В этом году на ПМЭФ запланировано рекордное число мероприятий. Ожидается, что форум посетит президент России Владимир Путин.