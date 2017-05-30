Совладельцу ГК «Город» Руслану Ванчугову продлили домашний арест До 1 сентября

Совладельцу ГК «Город» Руслану Ванчугову продлили домашний арест. Такое решение во вторник вынес Петербургский городской суд.

Суд решил продлить арест Ванчугова на три месяца. Соладелец ГК «Город» будет находиться дома до 1 сентября.

Напомним, в настоящее время под арестом находятся два брата — Максим и Руслан Ванчугов. Их арестовали в октябре 2015 года. Добавим, Максим Ванчугов находится в СИЗО «Кресты».

По версии следствия, они привлекали деньги участников долевого строительства для возведения жилых комплексов в Петербурге. Затем от имени ГК «Город» якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей. Во время следствия правоохранительные органы провели обыски в приемной брата обвиняемых — экс-депутата Государственной думы от «Справедливой России» Романа Ванчугова.

При этом дольщики ГК «Город» ожидают свое жилье с 2013 года. Накануне ПМЭФ и визита президента Владимира Путина в Петербург они решили начать голодовку.