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31.05.17 / 15:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Матвиенко назвала недопустимым прогноз Минэкономразвития

Спикер Совета Федерации раскритиковала планы по заморозке пенсий

Валентина Матвиенко (5)Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неприемлемой заморозку пенсий. Об этом она заявила в среду, комментируя долгосрочный прогноз Минэкономразвития.

Как передает ТАСС, Матвиенко напомнила, что российское законодательство предполагает индексацию пенсий в зависимости уровня инфляции. Поэтому сценарий, предложенный министерством экономического развития, даже не может рассматриваться, подчеркнула спикер Совфеда. Она выразила уверенность, что прогноз МЭР не будет принят на высшем уровне.

Напомним, в среду стало известно о прогнозе экономического роста России, подготовленном Минэкономразвития. Этот прогноз, рассчитанный до 2035 года, предполагает возвращение доходов россиян на докризисный уровень не раньше 2022 года. При этом рост уровня пенсий не ожидается вплоть до 2035 года. Прогноз построен с учетом повышения пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет.

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