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31.05.17 / 11:04 Новости / Россия и мир

Построенные по программе реновации в Москве здания могут быть выше 20 этажей

«Где-то уложимся в 10-12»

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Фото АБН

Фото АБН

Здания, построенные по программе реновации в Москве, могут быть выше 20 этажей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

«В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», — сказал он. Хуснуллин добавил, что «в каждом квартале будет совершенно индивидуальный подход», передает ТАСС.

Напомним, в апреле текущего года мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин анонсировали программу сноса аварийного жилья, его расселения и строительства нового. Позднее в Москве прошел митинг против реновации. Организаторы сообщили, что акцию посетили 20 тыс. человек, а в МВД заявили о 8 тыс. митингующих. Собянин пообещал, что мнение жителей города будет учтено властями.

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