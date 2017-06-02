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02.06.17 / 13:17 Новости / Россия и мир

Москва опубликовала первые данные голосования по программе сноса

Результаты по каждому дому

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Мэрия Москвы опубликовала данные результатов голосования по программе реновации. Карта голосования опубликована в пятницу.

Для ознакомления с результатами голосования необходимо ввести адрес дома. Сервис покажет, какое число квартир проголосовало.

Ранее Алексей Кудрин в рамках ПМЭФ заявил о необходимости обсуждения программы реновации. По мнению главы Центра стратегических разработок, ситуация в Москве со старым жилым фондом лучше, чем в остальных регионах. В целом проблема жилья актуальна и в Москве. Напомним, программа реновации вызвала протесты москвичей.

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