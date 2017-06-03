Экономить на котятах

Елена Васильева старший редактор АБН

Дорогие организаторы XXI Петербургского международного экономического форума.

Вау!

Журналистам не привыкать, что к ним относятся как к прислуге и как к скоту. Но ваше неуважение год от года все больше напоминает продуманную стратегию.

Скажите, пожалуйста, дорогие организаторы форума, вы же понимаете, зачем ваш пиар-отдел целыми днями обзванивает информационных партнеров и приглашает их на подписание соглашений? Кажется, чтобы журналисты сняли о мероприятии сюжеты и написали тексты. Вам бы хотелось, чтобы положительные и восхищенные.

А теперь представьте себе, что это журналисты, у которых закончились базовые подручные материалы для работы. Нет, ноутбуки, камеры и диктофоны они принесли с собой. Но потерялись ручки, затупились карандаши, забыли бумагу. И тут, сюрприз, выясняется, что на форуме не найти элементарных расходных материалов. Свободные ручки закончились в первый же день, клянусь. В портфелях завалялось по одному тонкому блокноту — я вас умоляю, нормальный журналист испишет такой в первый же день.

Ладно, худо-бедно с работой разобрались, мы же профессионалы. Можно и поесть. Количество еды на форуме сокращается с каждым годом. Я молчу про прелести работы в нулевой день. Это день, который абсолютно никому не интересен (остальные дни форума тоже, но там сохраняется хотя бы видимость интереса). Нулевой день интересен только оператору форума. И сотрудники пиар-службы компании с разной степенью удачливости пытаются заманить на сессии, подписания и пресс-подходы журналистов.

Журналистов, которые приезжают на окраину города и видят, что в 14:00 всю еду в доступных им местах убрали со столов. На минуточку, сессии длятся до 18:00, а некоторые задерживаются до 21:00. И журналисты – да, остаются до самого вечера, могут до 22:00 заканчивать подготовку материалов. В здании, где нет никакой еды, кроме мороженого.

Вы зовете иностранных журналистов, а мы видим, как они, поморщившись, указывают на стол с одиноко стоящей тарелкой и спрашивают: это последний бульон? Этому журналисту повезло – бульон был последний.

Вы бы сами стали работать в таких условиях?

Я иду по коридору и слышу, как редактор отчитывает своих коллег фразой: «Вы что, не понимаете, что это главное экономическое событие страны?» Вам везет, что пока что сюда еще приезжают такие чудики. С каждым годом (пока количество еды уменьшается) учащаются разговоры о бессмысленности форума, об исчезновении крупных спикеров, о плохо составленной программе.

Ладно журналисты, но вы, как нам известно, со своей экономией отыгрываетесь на самых незащищенных категориях ежедневно приезжающих на форум — на сотрудниках и на волонтерах. Сотрудники тоже жалуются на отсутствие хоть какой-нибудь еды. Волонтеры прячут еду журналистов, потому что волонтеров плохо кормят. И скажите, когда волонтеры потеряли право ездить на бесплатных шаттлах форума? Что за безвозмездная помощь коммерческим и некоммерческим перевозчикам Петербурга? Эти люди проводят на площадках по 12 часов. Они имеют право на какие-то льготы за свою бесплатную работу.

Сколько там стоит портфель участника форума? Порядка 250 тыс. рублей? Или премиум-пакет — 300 тыс. рублей? Насколько мало, что вы решили экономить на котятах?

Если вы хотите на них экономить, вам стоит задуматься, зачем вообще заводят домашних животных. Просто потому что они миленькие? Но и миленькие иногда хотят есть.