«Ростех» запустит проект «Умный город» в Ярославле Стоимость проекта - $3,5 млрд

Корпорация «Ростех» запустит экосистемный проект «Умный город» в Ярославле. Такое соглашение на ПМЭФ подписали глава Ростеха Сергей Чемезов и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов накануне.

Проект «Умный город» — система анализа данных о здравоохранении, транспорте, безопасности и госуправлении. Предварительная оценка стоимости проекта составляет $3,5 млрд. Как сообщили в правительстве Ярославской области, реализация проекта усовершенствует инфраструктуру региона, повысит безопасность и экологическую обстановку в области. Кроме того, работа проекта будет базироваться на российских технологиях, подчеркнули в правительстве.

«Ростех» функционирует с 2007 года. Основная задача госкорпорации – содействие разработке и производству высокотехнологичной промышленной продукции для гражданских и военных целей. В состав корпорации входит более 700 организаций. Организации «Ростеха» поставляют продукцию на рынки более чем 70 государств.