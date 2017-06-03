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03.06.17 / 00:45 Новости / Россия и мир / Экономика

«Ростех» запустит проект «Умный город» в Ярославле

Стоимость проекта - $3,5 млрд

РостехКорпорация «Ростех» запустит экосистемный проект «Умный город» в Ярославле. Такое соглашение на ПМЭФ подписали глава Ростеха Сергей Чемезов и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов накануне.

Проект «Умный город» — система анализа данных о здравоохранении, транспорте, безопасности и госуправлении. Предварительная оценка стоимости проекта составляет $3,5 млрд. Как сообщили в правительстве Ярославской области, реализация проекта усовершенствует инфраструктуру региона, повысит безопасность и экологическую обстановку в области. Кроме того, работа проекта будет базироваться на российских технологиях, подчеркнули в правительстве.

«Ростех» функционирует с 2007 года. Основная задача госкорпорации – содействие разработке и производству высокотехнологичной промышленной продукции для гражданских и военных целей. В состав корпорации входит более 700 организаций. Организации «Ростеха» поставляют продукцию на рынки более чем 70 государств.

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