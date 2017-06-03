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03.06.17 / 12:38 Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк еженедельно фиксирует 5,5 тыс. атак в отношении своих клиентов

Число таких атак растет

сбербанк1Каждую неделю Сбербанк фиксирует порядка 5,5 тыс. атак в отношении своих клиентов. Об этом в субботу сообщил журналистам зампред банка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент АБН.

Число таких атак растет, рассказал Кузнецов. Он обратил внимание, что уголовные дела по факту атак не возбуждаются — «меры воздействия со стороны государственных институтов не принимаются».

Отметим, в 2016 году клиенты Сбербанка совершили платежей более чем на 3,7 трлн рублей. Более 80% платежей были приняты в безналичной форме.

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