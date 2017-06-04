Американская журналистка поделилась впечатлениями от интервью с Путиным Полное интервью выйдет в воскресенье на NBC

Ведущая NBC News Мегин Келли поделилась впечатлениями от интервью с Путиным, которая она взяла во время Петербургского международного экономического форума. О своих наблюдениях Келли рассказала в воскресенье.

Как сообщило агентство ТАСС со слов журналистки, в личном общении президент РФ сильно отличается от того, как он держится при включенной камере. По мнению Келли, в кадре Путин «был настроен по-боевому, вел себя напористо и эмоционально», в то время как в частной беседе «общение было теплым», а сам Путин вел себя чрезвычайно вежливо. Также Келли считает, что президент РФ любит, когда «ему бросают вызов», что привело к «взрывному» обмену мнениями во время ПМЭФ.

Напомним, ведущая была модератором на Петербургском международном экономическом форуме. На пленарном заседании форума между Путиным и Келли произошел обмен мнениями по поводу вмешательства России в президентские выборы США в конце 2016 года.

Само интервью выйдет в воскресенье вечером на телеканале NBC. Это будет первый выпуск новой программы журналистки «Воскресный вечер с Мегин Келли».