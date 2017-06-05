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05.06.17 / 12:40 Новости / Петербург и Ленобласть

На разработку проекта пешеходного моста в Кингисеппе потратят 3 млн рублей

Проект планируют подготовить до конца текущего года

Фото АБН

Фото АБН

На разработку проекта пешеходного моста через реку Луга в Кингисеппе потратят 3 млн рублей. Об этом говорится в ответе главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Виктора Гешеле на запрос депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Руслана Гайсина. 

Проект моста планируется подготовить до конца текущего года. Ранее Гайсин уже посылал обращения Гешеле.

«Победовский» мост построили в 1945 году. Последний раз ремонт моста прошел в 2008 году. В настоящее врем, по словам Гайсина, деревянный настил моста прогнил, а освещение переправы не работает.

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