Демпартия США подала иск против России, штаба Трампа и Wikileaks И бизнесменов Агаларовых

Демократическая партия США подала иск против правительства России, предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа и Wikileaks. Об этом в пятницу пишет The Washington Post.

В Демпартии считают, что организатры предвыборной кампании Трампа вступили в сговор с правительством РФ и хотели получить некоторые сведения, которые компрометировали кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон при посредничестве организации Wikileaks. С российской стороны иск направлен против бизнесменов Араса и Эмина Агаларовых. Адвокат Агаларовых уже прокомментировал иск и сказал, что встречи между его подзащитными и Трампом были посвящены исключительно бизнесу, кроме того, Арас и Эмин Агаларовы никак не связаны с предположительными хакерскими атаками на серверы Демпартии.

Отметим, СМИ писали о встречах Агаларовых с Трампом в 2013 и 2016 годах. В 2013 году, предположительно, российские бизнесмены собирались строить в Москве недвижимость под брендом Trump. В 2016 году Агаларовы якобы предложили Трампу компромат на Хиллари Клинтон и обещали поддержку президента России Владимира Путина.

Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы идет с 2016 года. В феврале 2018 года американские власти предъявили официальные обвинения 13 россиянам и трем компаниям. В их числе – так называемая «фабрика троллей» («Агентство интернет-исследований»), которую СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.