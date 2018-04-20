Много новостей от ЦБ. Итоги пятницы

ЦБ допустил более быстрое приближение инфляции к целевому показателю в 4% в 2018 году. Также регулятор собирается сократить около 1,1-1,2 тыс. (40%) сотрудников блока банковского надзора по всей стране. Между тем, министр энергетики Александр Новак заявил, что в июне на встрече в Вене ОПЕК+ может поднять вопрос о снижении квот по сокращению добычи нефти. А ФАС одобрила сделку по покупке немецким концерном Bayer американской Monsanto.

ЦБ РФ допускает более быстрое приближение инфляции к целевому показателю в 4% в 2018 году. При этом риски того, что инфляция превысит целевой показатель, невысокие.

Также ЦБ собирается сократить около 1,1-1,2 тыс. (40%) сотрудников блока банковского надзора по всей стране в рамках реформы подразделения. В настоящее время в блоке работает около 2,5 тыс. человек, соответственно, после сокращений останется 1,3-1,4 тыс. работников.

Регулятр отозвал лицензии у московских банков «Русский Торговый Банк» и «Логос». «Русский Торговый Банк» занимал 215 место в банковской системе РФ, банк «Логос» — 514 место.

В июне на встрече в Вене ОПЕК+ может поднять вопрос о снижении квот по сокращению добычи нефти, сказал глава Минэнерго Александр Новак. Однако это зависит от развития ситуации на рынке, и в настоящее время никаких решений нет.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке немецким концерном Bayer американской Monsanto. В российской юрисдикции сделка завершена.

А правительство России одобрило законопроект о повышении госпошлин на оформление некоторых документов. Кабмин одобрил увеличение госпошлины на регистрацию транспортного средства с 800 рублей до 1,5 тыс. рублей, на получение водительского удостоверения — с 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

В 2018 году федеральный бюджет может недополучить до 204 млрд рублей дивидендов от госкомпаний. В бюджете учитывается выплата компаний в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО (порядка 379,9 млрд рублей), однако не все госкомпании якобы согласны платить такой объем.