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20.04.18 / 19:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Московский и петербургский штабы Навального подали заявки на шествие 5 мая

За два дня до инаугурации Путина

Навального выдвинули на Марсовом полеМосковский и петербургский штабы оппозиционера Алексея Навального подали заявки на проведение шествия 5 мая «Путин нам не царь». Об этом в штабах сообщили в пятницу.

В Москве сторонники Навального хотят пройти от площади Тверская Застава до дома 2 по Охотному ряду и после этого устроить митинг. В Петербурге шествие хотят устроить по Загородному проспекту от дома 74 до дома 48 и затем провести митинг на Пионерской площади перед ТЮЗ-ом.

Напомним, 7 мая состоится инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Навальный выступил с предложением провести «акции за право быть гражданами России» 12 апреля. Он считает, что на эти акции должны выйти те, кто не голосовал за Путина на минувших президентских выборах, по данным оппозиционера, это 53 млн человек.

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. Явка составила 67,5%. Путин набрал на выборах 76,7% голосов. Навальный также баллотировался в президенты, однако ЦИК не допустил его до выборов из-за неистекшей судимости.

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