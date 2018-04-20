Смольный отказался от идеи построить мусорные заводы рядом с «Новоселками» Но только два, третий проект еще в силе

Комитет по инвестициям Петербурга отказался от двух мусороперерабатывающих заводов рядом с полигоном «Новоселки». Об этом стало известно в пятницу на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

Комитет по инвестициям отозвал заявку на изменение категории участков в промзоне «Каменка», где собирались строить заводы, пишет «Фонтанка». У них собирались повысить доступный класс опасности. Комиссия по землепользованию также проголосовала против изменения категории, но это решение было формальным.

Таким образом, неактуальными стали проекты предприятия «Анабасис» мощностью 350 тыс. т в год и завода «Автопарка №6 «Спецтранс» мощностью до 200 тыс. т в год. В настоящий момент планируется только строительство завода греческой Aktor S.A.-Aktor Concessions S.A.-Helector S.A. Предприятие арендует участок в «Новоселках» уже несколько лет. Ожидается, что завод будет сжигать не только твердые коммунальные отходы, но и осадки сточных вод.

Напомним, полигон «Новоселки» закрыли в прошлом году. Его лицензия на размещение отходов истекла в феврале 2015 года. На полигоне планируют построить станцию дегазации.