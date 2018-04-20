Полтавченко потребовал устранить недостатки пожарной безопасности в детских лагерях В преддверии летнего сезона

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко призвал устранить недостатки пожарной безопасности в летних детских лагерях. Об этом он сказал в пятницу на заседании комиссии при правительстве Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Эту работу необходимо продолжать и дальше. Нужно внимательно подойти к устранению всех недостатков. Здесь нет мелочей. Страшная трагедия в Кемерово показала, к чему могут привести послабления и ошибки», – цитирует Полтавченко пресс-служба Смольного. Губернатор отметил, что в прошлом году на городских пляжах не произошло ни одного серьезного происшествия, кроме того, ответственные службы успешно обеспечили пожарную безопасность и безопасность детей на водных объектах.

Напомним, 25 марта в Кемерово случился пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Погибли, по последней информации СК, 60 человек. Из них большинство – дети. Пожар начался в детской комнате на четвертом этаже ТЦ.