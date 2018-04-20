Полтавченко предложил лишать лицензии не соблюдающие технику пожарной безопасности УК Потому что больше всего пожаров в жилых домах

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил лишать лицензии управляющие компании, которые не соблюдают технику пожарной безопасности. Об этом в пятницу шла речь на заседании комиссии при правительстве Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Отметим, согласно статистическим данным, в Петербурге основная доля пожаров и пострадавших во время пожаров приходится именно на жилые дома. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах.

Напомним, в начале апреля в Петербурге произошел крупный пожар в жилом доме на Коломяжском проспекте. Жителям двух парадных пришлось выехать из квартир, так как из-за отсутствия электричества была отключена вода и отопление. При пожаре не было погибших, но несколько человек обратились в больницу, надышавшись угарным газом.