Автомобили петербургской сборки попали в топ-25 самых продаваемых машин в России Всего их семь

Автомобили петербургской сборки попали в топ-25 самых продаваемых машин в России. Об этом в пятницу сообщила аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб».

Рейтинг составлен по итогам I квартала 2018 года, передает «Деловой Петербург». В него вошли семь автомобилей, собранных в Петербурге.

Речь идет о Kia Rio, которых продано 25,3 тыс. штук. Продажи выросли на 20%. Также в топ попал Hyundai Creta, нарастив продажи на 39% до 15,7 тыс. машин. Есть в списке и другой Hyundai – Solaris. Его реализация выросла на 14% и составила 14,4 тыс. автомобилей. Кроме этого, в рейтинг также вошли Toyota RAV4 — 6,6 тыс.; Toyota Camry — 6 тыс.; Nissan Qashqai — 4,8 тыс.; Nissan X-Trail — 5,2 тыс.

Отметим, петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota нарастили производство с начала года. В общем сложности они выпустили около 87,8 тыс. автомобилей. Накануне в дилерские центры поступила новая Toyota Camry петербургской сборки. Самая дешевая комплектация – 1,399 млн рублей.