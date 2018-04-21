Биткоин достиг максимального значения за апрель Цена составила $8,99 тыс.

Биткоин достиг максимального значения за апрель. Об этом свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap в субботу.

Стоимость биткоина составила $8,99 тыс. около 10:34 часов по московскому времени. В настоящий момент цена криптовалюты снизилась до $8,7 тыс. При этом, на бирже OKCoin он стоит $8,93 тыс.

Напомним, в феврале курс биткоина превысил $10 тыс. После этого курс криптовалюты стал волатильным. В марте биткоин стал стоить дешевле $8 тыс. Причина — решение Google запретить рекламу криптовалюты.