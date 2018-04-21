В Петербургском Дне Благоустройства поучаствовали 235 тыс. горожан Уборка проходила на 717 участках

В Петербургском Дне Благоустройства поучаствовали более 235 тыс. горожан. Об этом в субботу сообщил комитет по благоустройству города.

Около 84 тыс. человек из общего числа являются сотрудниками различных предприятий и организаций города. Примерно столько же в субботнике участвовало школьников – 80 тыс. человек. Кроме этого, в Дне благоустройства приняли участие около 21 тыс. студентов и более 10 тыс. военных.

Также субботник поддержали активисты общественных организаций – около 22 тыс. человек. В Дне благоустройства участие приняли и просто жители города в индивидуальном порядке – более 17 тыс. человек.

Больше всего людей было в Московском, Фрунзенском и Калининском районах. Работы по благоустройству проводились на 717 участках города. Город предоставил людям необходимый для работ инвентарь.

Напомним, День благоустройства проходит в Петербурге каждый год. Обычно его назначают на одну из суббот апреля. Также с начала месяца в Петербурге проходит месячник благоустройства.