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21.04.18 / 18:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Комитет по благоустройству открыл голосование на выбор лучшего проведенного субботника

Голосование длится до 11 мая

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Комитет по благоустройству Петербурга открыл голосование на выбор лучшего проведенного субботника. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Комитет предлагает выбрать район города, где с уборкой в День благоустройства справились лучше всего. Голосование открыто на сайте ведомства в субботу. Оно продлится до 11 мая.

Напомним, 21 апреля в Петербурге прошел День благоустройства. Его проводят ежегодно. В текущем году в нем приняли участие 235 тыс. человек. Уборка прошла на 717 участках города.

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