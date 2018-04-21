Комитет по благоустройству открыл голосование на выбор лучшего проведенного субботника

Комитет по благоустройству Петербурга открыл голосование на выбор лучшего проведенного субботника. Об этом ведомство сообщило в субботу.
Комитет предлагает выбрать район города, где с уборкой в День благоустройства справились лучше всего. Голосование открыто на сайте ведомства в субботу. Оно продлится до 11 мая.
Напомним, 21 апреля в Петербурге прошел День благоустройства. Его проводят ежегодно. В текущем году в нем приняли участие 235 тыс. человек. Уборка прошла на 717 участках города.
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