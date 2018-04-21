В Крыму решили построить завод по производству стеклотары за 1,2 млрд рублей Мощность – 1,2 млн бутылок в год

В Крыму решили построить завод по производству стеклотары за 1,2 млрд рублей. Об этом в субботу сообщила Корпорация развития Крыма.

Соответствующее соглашение подписали Корпорация развития Крыма и «Крымская стекольная компания», передает ТАСС. По заявлению корпорации, в этом производстве сильно нуждаются местные виноделы.

Завод построят около Симферополя в селе Укромное. Площадь участка под строительство – 10 га. Предполагаемая мощность – 1,2 млн бутылок в год. На предприятии появится 159 рабочих мест.

Отметим, объем крымского рынка стеклотары составляет 250 млн бутылок в год. Это без учета пивной продукции. В настоящий момент на полуострове нет производств стеклотары.