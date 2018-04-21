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21.04.18 / 18:00 Новости / Политика / Россия и мир

МИД России прокомментировал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

Ведомство приветствует это решение

МИД РФМинистерство иностранных дел России прокомментировало заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в субботу.

МИД отреагировал положительно. Ведомство заявило, что приветствует это решение Северной Кореи.

Кроме этого, российское министерство призвало Южную Корею и США принять ответные адекватные шаги. Их стоит направить на снижение военной активности, считают в МИД России.

Напомним, КНДР решила прекратить ракетные и ядерные испытания в стране. Также страна закроет один из полигонов. Соответствующий документ власти страны приняли накануне. Положительно на это решение отреагировали США, Южная Корея и Япония.

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