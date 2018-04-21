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21.04.18 / 11:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Кировском районе Петербурга ночью затопило проезжую часть

На Краснопутиловской улице

Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

Фото: «ДТП и ЧП Петербург»

В Кировском районе Петербурга ночью затопило проезжую часть. Об этом в субботу сообщили очевидцы.

Затоплена оказалась улица Краснопутиловская в районе пересечения с Западным скоростным диаметром. Очевидцы уточнили, что проезжать пришлось прямо по горячей воде – окна запотевали.

Добавим, аналогичный случай произошел в марте. Тогда трубу прорвало днем на улице Испытателей. Вода была холодной. Фонтан достигал в высоту 10-12 этажей.

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