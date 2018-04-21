В Кировском районе Петербурга ночью затопило проезжую часть. Об этом в субботу сообщили очевидцы.
Затоплена оказалась улица Краснопутиловская в районе пересечения с Западным скоростным диаметром. Очевидцы уточнили, что проезжать пришлось прямо по горячей воде – окна запотевали.
Добавим, аналогичный случай произошел в марте. Тогда трубу прорвало днем на улице Испытателей. Вода была холодной. Фонтан достигал в высоту 10-12 этажей.
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