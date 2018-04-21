В Петербурге прошел бот-парад маломерных судов. Мероприятие состоялось в субботу.
Парад стартовал от Петровской косы и двинулся через Ушаковский, Биржевый и Троицкий мосты. Затем суда прошли у стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Авроры. Также они прошли по каналам города.
Заявку на участие подали более 200 экипажей. В том числе и из других городов России. Парад организовал клуб рыбаков «Открытая вода Санкт-Петербурга-2018».
Добавим, бот-парад проходит в Петербурге каждый год. Впервые его провели в 2013 году. В прошлом году в нем участвовало 108 экипажей. Длинна маршрута составляет 25 км.
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