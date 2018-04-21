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21.04.18 / 15:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге прошел бот-парад маломерных судов

Его провел клуб рыбаков «Открытая вода Санкт-Петербурга-2018»

Фото: "Фонтанка"

Фото: «Фонтанка»

В Петербурге прошел бот-парад маломерных судов. Мероприятие состоялось в субботу.

Парад стартовал от Петровской косы и двинулся через Ушаковский, Биржевый и Троицкий мосты. Затем суда прошли у стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Авроры. Также они прошли по каналам города.

Заявку на участие подали более 200 экипажей. В том числе и из других городов России. Парад организовал клуб рыбаков «Открытая вода Санкт-Петербурга-2018».

Добавим, бот-парад проходит в Петербурге каждый год. Впервые его провели в 2013 году. В прошлом году в нем участвовало 108 экипажей. Длинна маршрута составляет 25 км.

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